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В Свердловской области более чем на треть выросла стоимость турпакета

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июля, УралПолит.Ru. За 2023 год средняя стоимость туристического пакета в регионе выросла на 36,1% по сравнению с 2022 годом и составила 106,8 тысяч рублей. Об этом сообщили в Свердловскстате.

Источник: Freepik

Всего в 2023 году жители региона приобрели 133,6 тысячи турпакетов стоимостью 14,3 млрд рублей. Количество обслуженных туристов увеличилось на 7,6% за год (до 267 тысяч человек). Из них 160,6 тысяч свердловчан отправились в туры по России. Это на 5,7% больше, чем в 2022 году.

Для жителей региона приоритетными направлениями по РФ стали Краснодарский край (38,8 тысяч человек), Санкт-Петербург (14,6 тысяч человек) и Москва (12 тысяч человек). Самыми популярными странами у россиян в прошлом году стали Турция (50,1 тысяч человек), Египет (16,7 тысяч человек) и ОАЭ (14,9 тысяч человек).

Ранее сообщалось, что свердловчане стали на 21% чаще посещать Китай. Однако самым популярным направлением у жителей региона остается Турция.

туризм и отдых