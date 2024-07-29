В Свердловской области более чем на треть выросла стоимость турпакета

Всего в 2023 году жители региона приобрели 133,6 тысячи турпакетов стоимостью 14,3 млрд рублей. Количество обслуженных туристов увеличилось на 7,6% за год (до 267 тысяч человек). Из них 160,6 тысяч свердловчан отправились в туры по России. Это на 5,7% больше, чем в 2022 году.