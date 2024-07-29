Страны БРИКС планируют создать альтернативу SWIFT

Для справки. SWIFT — это международная система, через которую банки по всему миру обмениваются финансовыми сообщениями. Она делает международные платежи быстрыми и безопасными. В рамках введенных санкций российские банки были отключены от неё в 2022 году. В 2018 под давлением США от системы были отключены банки Ирана.