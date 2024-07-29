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Страны БРИКС планируют создать альтернативу SWIFT

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Страны альянса BRICS разрабатывают аналог западной системы банковских переводов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Активно растущий блок стран BRICS создаёт собственную систему обмена финансовыми сообщениями, аналогичную SWIFT. Об этом сообщил генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан.

Вопрос создания аналога SWIFT в странах БРИКС является актуальным и не раз поднимался на саммитах.

Ранее заместитель главы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими рассказывал, что объединение собирается рассмотреть такую перспективу. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил о создании финансовой системы для BRICS на основе технологии блокчейн.

Для справки. SWIFT — это международная система, через которую банки по всему миру обмениваются финансовыми сообщениями. Она делает международные платежи быстрыми и безопасными. В рамках введенных санкций российские банки были отключены от неё в 2022 году. В 2018 под давлением США от системы были отключены банки Ирана.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о заинтересованности Анкары во вступлении в БРИКС. Премьер Малайзии сегодня заявил, что подал официальную заявку на вступление в это межгосударственное объединение.

экономика
БРИКС