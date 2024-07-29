Губернатор проверил ход строительства радиотерапевтического корпуса Воронежского онкодиспансера

Ход строительства радиотерапевтического корпуса онкодиспансера в Воронеже стал темой рабочего визита губернатора Александра Гусева на объект. Глава региона посетил стройплощадку на улице Электросигнальной, 13 и обсудил со специалистами решение текущих задач. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале 29 июля.
Семиэтажный онкодиспансер возводится в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и при поддержке губернатора. Корпус станет завершающим объектом в цикле строительства одного из самых многофункциональных центров помощи онкобольным в стране. На данный момент на нем трудятся 130 человек. Работы подрядчику (воронежская компания «ДСК») необходимо закончить к декабрю. На данный момент специалисты завершили возведение каркаса здания, ведут обустройство инженерных сетей и приступают к отделочным работам.
— Обсудили финансирование работ и закупку медицинского оборудования. Его нужно приобрести как можно раньше, чтобы впоследствии ничто не задерживало ввод объекта в эксплуатацию. Большая часть техники уже закуплена, поручил в течение двух недель провести торги и по остальному оборудованию, — пояснил губернатор.
Стационарный блок радиотерапевтического корпуса будет рассчитан на 120 коек. В здании разместятся отделения радиотерапии, противоопухолевой лекарственной терапии, анестезиологии-реанимации, эндоскопии, дистанционной лучевой радиотерапии, топометрической подготовки, а также помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов и клинико-диагностическая лаборатория.
Александр Гусев оценил темпы и качество строительства. На данный момент готовность по монтажу на объекте составляет 98%. На 80% уже выполнена кирпичная кладка, на 25% — установка оконных блоков и витражей, а также штукатурные работы — на 40%, электромонтажные — на 35%, сантехнические — на 27%, вентиляция — на 30%. Проложено 85% наружных сетей, полностью смонтирована КНС.
Также глава региона осмотрел прилегающую территорию бывшего Воронежского экскаваторного завода. Он обратил внимание, что на ней сконцентрировано много небольших предприятий и складов.
— Они явно не украшают центр города и не совсем соответствуют его функциональному наполнению. Подумаем, как правильнее использовать эту бывшую промплощадку. Возможно, ее развитию способствует инструмент комплексного развития территорий при наличии подходящего инвестора.