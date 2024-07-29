Губернатор проверил ход строительства радиотерапевтического корпуса Воронежского онкодиспансера

Семиэтажный онкодиспансер возводится в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и при поддержке губернатора. Корпус станет завершающим объектом в цикле строительства одного из самых многофункциональных центров помощи онкобольным в стране. На данный момент на нем трудятся 130 человек. Работы подрядчику (воронежская компания «ДСК») необходимо закончить к декабрю. На данный момент специалисты завершили возведение каркаса здания, ведут обустройство инженерных сетей и приступают к отделочным работам.