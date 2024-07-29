На ремонт дороги под Воронежем выделили 128 млн рублей

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2024 году.
Подрядчику предстоит обновить опоры и пролеты, дорожное полотно, лестничные сходы двух мостов на участке дороги длиной 2,6 км. Работы необходимо выполнить в девять этапов с даты заключения контракта до 18 июля 2025 года. Гарантия на них составит от двух до восьми лет в зависимости от объекта.
Подавать заявки на участие в торгах можно до 12 августа, итоги планируют подвести 15 августа. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение (значимость критерия — 60%), во вторую — квалификация участника (40%).
Ранее воронежское министерство дорожной деятельности объявило конкурсы на ремонт автодорог в 12 районах в 2025 году. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 3,6 млрд руб.