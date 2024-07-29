На ремонт дороги под Воронежем выделили 128 млн рублей

Подрядчику предстоит обновить опоры и пролеты, дорожное полотно, лестничные сходы двух мостов на участке дороги длиной 2,6 км. Работы необходимо выполнить в девять этапов с даты заключения контракта до 18 июля 2025 года. Гарантия на них составит от двух до восьми лет в зависимости от объекта.