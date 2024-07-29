Назначен новый председатель правления СК-Фармация

Имеет стаж руководящей работы более 30 лет в государственном (Министерство государственных доходов, министерство финансов, министерство индустрии и новых технологий), квазигосударственном (АО «Фонд “Даму” Фонда устойчивого развития “Казына”, АО “Национальный медицинский холдинг” РК, Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации) и частном секторе.