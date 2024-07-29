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Назначен новый председатель правления СК-Фармация

Еркен Жакатай назначен председателем правления ТОО «СК-Фармация», передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Он окончил Казахский национальный технический университет (1994) по специальности «Автоматика и системы управлений», Казахский экономический университет имени Рыскулова (2001) по специальности «Финансы и аудит».

Имеет стаж руководящей работы более 30 лет в государственном (Министерство государственных доходов, министерство финансов, министерство индустрии и новых технологий), квазигосударственном (АО «Фонд “Даму” Фонда устойчивого развития “Казына”, АО “Национальный медицинский холдинг” РК, Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации) и частном секторе.

С 2021 года работал в частном секторе.

экономика