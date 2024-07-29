Упрощенный налоговый режим для малого бизнеса могут изменить в РК

— Для 1,9 млн налогоплательщиков, кто применяет упрощенную декларацию, увеличится порог применения режима почти в 3 раза. Это стимул не скрывать обороты и не дробиться. Список видов деятельности будет широким. Будут применять все, кроме ряда запрещенных. При обороте 500 млн тенге можно применять новый режим и не платить НДС. Индивидуальные предприниматели будут освобождены от ведения бухучета, — говорится в сообщении МНЭ.