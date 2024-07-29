Упрощенный налоговый режим для малого бизнеса могут изменить в РК

В ведомстве пояснили, что в проекте Налогового кодекса предлагается объединить действующую норму упрощенной декларации с розничным налогом, преобразовав в режим для малого бизнеса. Теперь предлагаемый максимальный размер дохода должен быть не более 500 млн тенге в год, а количество работников — без ограничений.
— Для 1,9 млн налогоплательщиков, кто применяет упрощенную декларацию, увеличится порог применения режима почти в 3 раза. Это стимул не скрывать обороты и не дробиться. Список видов деятельности будет широким. Будут применять все, кроме ряда запрещенных. При обороте 500 млн тенге можно применять новый режим и не платить НДС. Индивидуальные предприниматели будут освобождены от ведения бухучета, — говорится в сообщении МНЭ.
В ведомстве добавили, что изначально предлагалась ставка налога — 2% (В2С) и 8% (В2В). Упрощенная декларация используется для занижения налогооблагаемого дохода более крупными налогоплательщиками. Поэтому, ставка в 8% предлагалась в качестве стимула для исключения таких схем, отмечают в миннацэкономики.
Теперь рассматривается возможность установления единой ставки налога в 2%. При этом будут ограничены вычеты у контрагентов: 80% — если ИП, 40% — если ЮЛ.