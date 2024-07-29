Водитель столкнувшегося с поездом «КамАЗа» заявил, что не знает, как произошло ДТП

В Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом» на переезде сошел с рельсов поезд «Казань — Адлер». Водитель грузовика Асламбек Усматов уже заявил, что не понимает, как его самосвал оказался на путях. Он получил тяжелые травмы. По предварительным данным, число пострадавших превышает 100 человек, среди них 33 ребенка. О том, что известно о крушении на данный момент, — в материале «Газеты.Ru».