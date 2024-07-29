Горячее водоснабжение возобновили в 39 тыс. зданий Москвы

Испытания теплосетей организовывают в рамках подготовки к отопительному сезону. Так, специалисты по очереди выводятся из эксплуатации отдельные участки трубопроводов, а после повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Благодаря этому специалисты ПАО «МОЭК» могут заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.