Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсии на автомате. С будущей весны пенсии будут назначаться автоматически и без сбора документов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Весной 2025 года гражданам Узбекистана, достигшим пенсионного возраста, пенсии будут назначаться автоматически. Их размер можно будет оспорить, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Процесс начисления пенсий постепенно переходит в интерактивный и проактивный формат: Пенсионный фонд внедряет в свою работу информационные технологии.

Так, с 1 марта 2025 года пенсии будут назначаться автоматически без требования каких-либо документов. Все персональные данные жителей Узбекистана, достигших пенсионного возраста, будут поступать из электронных баз данных министерств и ведомств. Поэтому людям не придется обращаться в местные отделы внебюджетного Пенсионного фонда и собирать дополнительные документы.

СМС-сообщения об автоматическом назначении пенсии, ее размере или об отказе в назначении поступят на номер телефона будущего пенсионера..

Если же граждане хотят продолжать работать без выхода на пенсию или не согласны с ее размером, они могут автоматически прекратить ее назначение. Несогласные с назначением, размером или отказом в назначении могут обратиться с заявлением в районный (городской) отдел внебюджетного Пенсионного фонда.

экономика