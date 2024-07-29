Пенсии на автомате. С будущей весны пенсии будут назначаться автоматически и без сбора документов

Процесс начисления пенсий постепенно переходит в интерактивный и проактивный формат: Пенсионный фонд внедряет в свою работу информационные технологии.
Так, с 1 марта 2025 года пенсии будут назначаться автоматически без требования каких-либо документов. Все персональные данные жителей Узбекистана, достигших пенсионного возраста, будут поступать из электронных баз данных министерств и ведомств. Поэтому людям не придется обращаться в местные отделы внебюджетного Пенсионного фонда и собирать дополнительные документы.
СМС-сообщения об автоматическом назначении пенсии, ее размере или об отказе в назначении поступят на номер телефона будущего пенсионера..
Если же граждане хотят продолжать работать без выхода на пенсию или не согласны с ее размером, они могут автоматически прекратить ее назначение. Несогласные с назначением, размером или отказом в назначении могут обратиться с заявлением в районный (городской) отдел внебюджетного Пенсионного фонда.