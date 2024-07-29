Пенсии на автомате. С будущей весны пенсии будут назначаться автоматически и без сбора документов

Если же граждане хотят продолжать работать без выхода на пенсию или не согласны с ее размером, они могут автоматически прекратить ее назначение. Несогласные с назначением, размером или отказом в назначении могут обратиться с заявлением в районный (городской) отдел внебюджетного Пенсионного фонда.