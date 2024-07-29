Шор добился отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции в Россию

Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. По сообщению Россельхознадзора, ведомство в декабре прошлого года было вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России.