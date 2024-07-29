В Молдове стало значительно больше работающих женщин

«В первом квартале нынешнего года года уровень занятости женщин достиг 40,8% по сравнению с 34,3% в 2019 году. Сейчас на рынке труда на 47 тысяч женщин больше по сравнению с 2019 годом и на 62,8 тысячи больше по сравнению с 2021 годом», — отмечают в ведомстве.
Уточняется, что занятость увеличилась для всех возрастных групп.
В Министерстве соцзащиты также отметили, что в нынешнем году абсолютное число женщин в сфере занятости выше, чем в 2014-м (и чем в каждом году до сих пор), несмотря на то, что численность населения сократилась примерно на 376 955 человек.
Доля молодых женщин, не имеющих работы, не получающих образования и не участвующих в каком-либо виде обучения, является самой низкой за последние шесть лет, она снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом.
Гендерное неравенство в сфере занятости по сравнению с 2019 годом сократилось вдвое, отмечает ведомство.