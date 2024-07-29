17 тысяч казахстанцев сняты с очереди на жилье

Ежегодная инвентаризация списков лиц, состоящих в очереди на жилье, показала, что в Казахстане около 300 тысяч человек могут исключить из списка. То есть, речь идет о тех лицах, кто не соответствует требованиям, имеет жилье или по закону не имеет права претендовать на жилье.