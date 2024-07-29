17 тысяч казахстанцев сняты с очереди на жилье

650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье, из них 255 140 — социально уязвимые слои населения.
Ежегодная инвентаризация списков лиц, состоящих в очереди на жилье, показала, что в Казахстане около 300 тысяч человек могут исключить из списка. То есть, речь идет о тех лицах, кто не соответствует требованиям, имеет жилье или по закону не имеет права претендовать на жилье.
Aкиматами приняты решения по снятию с очереди всего по 34 000 гражданам. C 1 января текущего года по сегодняшний день.
Наибольше несоответствий у очередников выявлено по следующим основаниям:
наличие у очередника и членов его семьи жилой недвижимости; несоответствие данных по членам семьи очередника; несоответствие социального статуса (неполная семья, лица с инвалидностью 1 и 2 группы
Министерством совместно с разработчиками информационной системы kezekte.kz с мая текущего года принято решение об уведомлении СМС-сообщением очередников, по которым выявлены несоответствия, о необходимости обновления персональных данных.
В результате принятых мер, граждане активно начали посещать акиматы по месту жительства для актуализации данных. Приняты решение по снятию с очереди всего по 34 000 гражданам. С мая по сегодняшний день снято с очереди 17 000 граждан.