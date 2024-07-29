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17 тысяч казахстанцев сняты с очереди на жилье

Около 17 тысяч казахстанцев исключены из очереди на получение жилья с мая 2024 года, передает DKnews.kz.

Источник: freepik

650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье, из них 255 140 — социально уязвимые слои населения.

Ежегодная инвентаризация списков лиц, состоящих в очереди на жилье, показала, что в Казахстане около 300 тысяч человек могут исключить из списка. То есть, речь идет о тех лицах, кто не соответствует требованиям, имеет жилье или по закону не имеет права претендовать на жилье.

Aкиматами приняты решения по снятию с очереди всего по 34 000 гражданам. C 1 января текущего года по сегодняшний день.

​Наибольше несоответствий у очередников выявлено по следующим основаниям:

наличие у очередника и членов его семьи жилой недвижимости; несоответствие данных по членам семьи очередника; несоответствие социального статуса (неполная семья, лица с инвалидностью 1 и 2 группы и т. д.); несоответствие статуса государственного служащего (отсутствие в ИС ekyzmet).

Министерством совместно с разработчиками информационной системы kezekte.kz с мая текущего года принято решение об уведомлении СМС-сообщением очередников, по которым выявлены несоответствия, о необходимости обновления персональных данных.

В результате принятых мер, граждане активно начали посещать акиматы по месту жительства для актуализации данных. Приняты решение по снятию с очереди всего по 34 000 гражданам. С мая по сегодняшний день снято с очереди 17 000 граждан.

экономика
недвижимость