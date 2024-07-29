Минцифры: YouTube попадает под поправку о деанонимизации в мессенджерах

Там будет простая формочка, вы через «Госуслуги» ее подадите, де-факто это будет считаться регистрацией, то есть здесь не как в маркировке, здесь максимально процедура регистрации будет необременительная. Естественно, Роскомнадзор будет понимать, что вся база всех владельцев всех каналов — это информация суперчувствительная, поэтому я уверен, что коллеги будут отдельное внимание уделять защите, сохранности этих данных. По крайней мере, публично данные об авторах в собственниках выдаваться не будут.