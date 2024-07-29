Минцифры: YouTube попадает под поправку о деанонимизации в мессенджерах

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что видеохостинг YouTube попадает под поправку, согласно которой владельцы каналов с более чем 10 тыс. подписчиков будут обязаны сообщать сведения о себе в Роскомнадзор.
Все социальные сети входят [в перечень тех, к которым относится законопроект]. На YouTube тоже, если у тебя более 10 тыс. подписчиков из России, то ты обязан [исполнять требования].
Ранее в понедельник комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, обязывающую владельцев таких каналов предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Целью этих поправок является защита граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи. Глава комитета Александр Хинштейн уточнил, что для владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков вводится запрет на распространение запрещенной информации.
Владельцы таких каналов должны будут представить в Роскомнадзор информацию о себе в порядке и составе, который установит правительство. Эти каналы будут включены в специальный перечень и маркированы социальными сетями. Хинштейн отметил, что для таких каналов будет введен запрет на размещение рекламы, а сообщения из них не смогут пересылаться другим пользователям.
По нашему предположению, это будет некий значок верификации, отсутствие этой верификации не запрещает блогерам вести дальше свою страницу или свой канал, но для них вводятся запреты. Запрещено размещать у себя рекламу.
В свою очередь, в Минцифры заверили, что анонимность блогеров будет сохранена, а процесс регистрации будет максимально простым и необременительным — для этого будет достаточно заполнить форму через «Госуслуги». Персональные данные владельцев не будут публично доступны, а Роскомнадзор будет обеспечивать защиту и сохранность этих данных.
Там будет простая формочка, вы через «Госуслуги» ее подадите, де-факто это будет считаться регистрацией, то есть здесь не как в маркировке, здесь максимально процедура регистрации будет необременительная. Естественно, Роскомнадзор будет понимать, что вся база всех владельцев всех каналов — это информация суперчувствительная, поэтому я уверен, что коллеги будут отдельное внимание уделять защите, сохранности этих данных. По крайней мере, публично данные об авторах в собственниках выдаваться не будут.
Поправка также затронет Telegram-каналы: владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны предоставить регулятору информацию о себе и не распространять запрещенную информацию. Анонимные каналы не будут блокироваться, но им будет запрещено размещение рекламы, а другим каналам будет запрещено делать репосты их сообщений.
Эти меры включены в поправку к закону «О рекламе», подготовленную ко второму чтению.
Нина Лютикова