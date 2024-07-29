Рэпер Тимати потребовал вернуть в семью основательницу Wildberries Бакальчук

В интервью РБК Бакальчук заявил, что Татьяна «ушла из дома» 1 апреля. По его словам, в это время он видел, что его жена общается с Леваном и Робертом Мирзоянами. После этого, как утверждает Бакальчук, он догадался, что у Мирзоянов «намерения недобрые». И это видел не только он, но и многие.