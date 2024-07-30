Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 30 июля 2024

Таким образом, на 30 июля 2024 курс евро и курс доллара скорректированы в сторону увеличения, а курс российского рубля понижен в сравнении с установленными накануне курсами. Сильнее всего подорожал в этот раз доллар. Относительно установленных на понедельник, 29 июля, валютных значений сейчас курс 1 доллара США прибавил 0,019 белрубля, 1 евро потяжелел на 0,0148 рубля, а 100 российских рублей потеряли 0,0078 белорусского рубля.