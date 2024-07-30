Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 30 июля 2024

В Национальном банке Беларуси еще раз повысили курс доллара и курс евро с начала рабочей недели, стартовавшей 29 июля, снизив при этом курс российского рубля на 30 июля 2024, вторник.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На ближайший день Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 30 июля, вторник: 1 доллар США равен 3,1341 белорусского рубля, 1 евро — 3,3956 BYN, 100 российских рублей — 3,5993 белорусского рубля.
Таким образом, на 30 июля 2024 курс евро и курс доллара скорректированы в сторону увеличения, а курс российского рубля понижен в сравнении с установленными накануне курсами. Сильнее всего подорожал в этот раз доллар. Относительно установленных на понедельник, 29 июля, валютных значений сейчас курс 1 доллара США прибавил 0,019 белрубля, 1 евро потяжелел на 0,0148 рубля, а 100 российских рублей потеряли 0,0078 белорусского рубля.