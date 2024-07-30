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В РЖД назвали причины отмены турпоезда из Новосибирска на Алтай

Напомним, билеты на поезд в августе сняли с продажи.

Источник: соцсети

РЖД прокомментировала отмену туристического поезда из Новосибирска на Алтай после первого круиза. В пресс-службе компании заявили, что информация, распространяемая в соцсетях, об отмене турпоезда Новосибирск-Бийск-Таштагол-Новосибирск «не соответствует действительности».

Решение о регулярном курсировании примут с учетом «отзывов участников тура о качестве транспортных услуг и туристических программ».

«В настоящее время специалисты анализируют итоги состоявшейся тестовой поездки и дорабатывают экскурсионную программу для туристов», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, с 12 по 15 июля состоялась тестовая поездка поезда, следующего из Новосибирска через Алтайский край в Горную Шорию. После этого билеты сняли с продажи.

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