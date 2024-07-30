Хабаровский центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям с развитием бизнеса

— В этом году предпринимателям Хабаровского края станет доступна новая услуга по подготовке пакета документов для регистрации товарного знака. Подробную информацию о ней можно узнать у наших специалистов. Всего поддержку по открываемым 1 августа услугам получат более 400 индивидуальных предпринимателей и компаний. Для бизнеса экономия за счет федерального и регионального финансирования составит более 10 млн рублей, — сообщила директор хабаровского центра «Мой бизнес» Ксения Вязникова.