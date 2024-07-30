Хабаровский центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям с развитием бизнеса

Центр «Мой бизнес» объявил о том, что с 1 августа начинает прием заявок на последний в этом году набор бесплатных комплексных услуг по продвижению бизнеса. Заявки необходимо подавать через платформу МСП.РФ. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предприниматели смогут получить следующие услуги: разработка сайта, разработка фирменного стиля, изготовление полиграфии, размещение рекламы на телевидении (на условиях софинансирования) и размещение рекламы на радио.
— В этом году предпринимателям Хабаровского края станет доступна новая услуга по подготовке пакета документов для регистрации товарного знака. Подробную информацию о ней можно узнать у наших специалистов. Всего поддержку по открываемым 1 августа услугам получат более 400 индивидуальных предпринимателей и компаний. Для бизнеса экономия за счет федерального и регионального финансирования составит более 10 млн рублей, — сообщила директор хабаровского центра «Мой бизнес» Ксения Вязникова.
В прошлом году центр оказал 634 услуги для бизнеса, действующего более 12 месяцев. Планы на этот год — 756, примерно половина из которых уже в работе по принятым в мае заявкам.
По всем вопросам обращаться можно в центр «Мой бизнес» по тел.: 8−800−555−39−09 (звонок бесплатный).