Сакраменто
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям с развитием бизнеса

Заявки на оказание услуг по продвижению товаров и услуг начнут принимать с 1 августа.

Источник: Хабаровский край сегодня

Центр «Мой бизнес» объявил о том, что с 1 августа начинает прием заявок на последний в этом году набор бесплатных комплексных услуг по продвижению бизнеса. Заявки необходимо подавать через платформу МСП.РФ. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Предприниматели смогут получить следующие услуги: разработка сайта, разработка фирменного стиля, изготовление полиграфии, размещение рекламы на телевидении (на условиях софинансирования) и размещение рекламы на радио.

 — В этом году предпринимателям Хабаровского края станет доступна новая услуга по подготовке пакета документов для регистрации товарного знака. Подробную информацию о ней можно узнать у наших специалистов. Всего поддержку по открываемым 1 августа услугам получат более 400 индивидуальных предпринимателей и компаний. Для бизнеса экономия за счет федерального и регионального финансирования составит более 10 млн рублей, — сообщила директор хабаровского центра «Мой бизнес» Ксения Вязникова.

В прошлом году центр оказал 634 услуги для бизнеса, действующего более 12 месяцев. Планы на этот год — 756, примерно половина из которых уже в работе по принятым в мае заявкам.

По всем вопросам обращаться можно в центр «Мой бизнес» по тел.: 8−800−555−39−09 (звонок бесплатный).

экономика