В Совфеде рассказали, когда в магазинах появятся дешевые фермерские продукты

Мы понимаем природу резкого роста цен на яйцо. Во-первых, увеличился спрос и потребление, меняются вкусовые предпочтения. Во-вторых, рост стоимости яйца в первую очередь говорит о низкой рентабельности этого бизнеса — при росте спроса не было возможности увеличения производства, поскольку инвесторам этот бизнес был не интересен. А если в моменте невозможно увеличить производство, то, как говорил президент, надо обеспечить закупки из дружеских стран. Яркий пример по молоку. У нас доктрина продовольственной безопасности по этому показателю не до конца выполнена — своего молока в России пока недостаточно. Но если учитывать объемы, которые поступают на российский рынок из Беларуси, эксперты отмечают перепроизводство. Что влияет на формирование достаточно низкой стоимости на сырое молоко, при том, что себестоимость производства молока постоянно растет.