АЗС Владивостока продолжают поднимать цены на бензин: озвучены причины

Как передает vl.ru, в этот раз автомобильное топливо подорожало от 50 копеек до 3-х рублей за литр. Такая тенденция наблюдается из-за роста оптовой цены на бирже, повышенного спроса летом и ремонтами НЗМ.
По мнению экспертов, наибольшей популярностью в стране пользуется бензин АИ-95. Спрос на него больше, чем производства.
За июль автозаправки приморской столице повысили цены на топливо два раза. В первой половине месяца стоимость в среднем выросла на 1,5%. На 0,7 — 0,9% поднялись цены и 29 июля.
Например, на АЗС сети ННК стоимость АИ — 92 составляет 55,99 рубля, АИ — 95 — 56,77 рубля, АИ — 98 — 61,81 рубля, ДТ — 69, 85 рубля.
На АЗС «Роснефть» стоимость АИ — 92 с 29 июля составляет 56,16 рубля, АИ — 95 — 57,26 рубля, АИ — 100 — 71,51 рубля, ДТ — 71,76 рубля.
На «Бензо» за литр АИ — 92 придется заплатить 55,67 рубля, за АИ — 95 — 57,27 рубля, за АИ — 98 — 60,77 рубля, ДТ — 74,77 рубля.
Напомним, автолюбители могут приобрести машины отечественного производства благодаря госпрограмме по льготном автокредитованию.