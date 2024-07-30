Богучанская ГЭС увеличила выработку электроэнергии в первом полугодии 2024 года

Это на 445,9 млн или 4,4% больше, чем в первом полугодии 2022 года, которое ранее было лучшим за все время работы станции. Во втором квартале текущего года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 5 млрд 139,6 млн кВт.ч, что на 9,8% больше, чем во втором квартале 2023 года. Выработка в июне 2024 года составила 1 млрд 604,9 млн кВт.ч.
Выработка энергии зависит от загрузки гидроагрегатов: в первом полугодии 2024 года средние расходы воды через гидроагрегаты Богучанской ГЭС превысили 3807,53 кубометров в секунду, тогда как в первом полугодии предыдущего года они составляли 3423,23 кубометров в секунду. Одним из факторов увеличения выработки стало сокращение времени простоя агрегатов за счет внедрения новой схемы проведения текущих ремонтов: в течение года проводится один ремонт продолжительностью до 25 дней вместо двух по 12−15 дней.
По итогам первого полугодия АО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 7 млрд 134,3 млн рублей, что на 769,4 млн рублей (12%) больше, чем за аналогичный период 2023 года. Федеральный бюджет получил 3 млрд 959,6 млн рублей (рост отчислений на 11,5%); в бюджет Красноярского края выплачено 3 млрд 31,9 млн рублей (рост на 13,2%). В местный бюджет в виде арендной платы за землю поступили 8,15 млн рублей; отчисления во внебюджетные фонды выросли на 5,7% и составили 134,7 млн рублей.
Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промышленную эксплуатацию 23 ноября 2012 года; станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 декабря 2012 года. Строительство станции полностью завершено 20 декабря 2017 года после ввода в эксплуатацию мостового перехода вдоль гребня плотины и подписания официального акта. По материалам пресс-службы Богучанской ГЭС.