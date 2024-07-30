Богучанская ГЭС увеличила выработку электроэнергии в первом полугодии 2024 года

Это на 445,9 млн или 4,4% больше, чем в первом полугодии 2022 года, которое ранее было лучшим за все время работы станции. Во втором квартале текущего года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 5 млрд 139,6 млн кВт.ч, что на 9,8% больше, чем во втором квартале 2023 года. Выработка в июне 2024 года составила 1 млрд 604,9 млн кВт.ч.