В Омске авиакомпанию наказали за задержку рейса с вахтовиками

Авиакомпания «ЮТэйр» по инициативе прокуратуры привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в аэропорту Омска.
По информации Омской транспортной прокуратуры, в апреле 2024 года рейс Омск — Сургут был задержан более чем на семь часов. Причиной задержки назвали технические проблемы.
Авиакомпания не уведомила пассажиров, ожидающих вылета, о предоставлении услуг, которые положены в случае задержки, и несвоевременно обеспечила их прохладительными напитками.
В связи с этим авиакомпания была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Генеральный директор «ЮТэйра» получил представление от транспортной прокуратуры.