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В Омске авиакомпанию наказали за задержку рейса с вахтовиками

Пассажирам рейса Омск — Сургут пришлось ждать вылета более семи часов.

Источник: Om1.ru

Авиакомпания «ЮТэйр» по инициативе прокуратуры привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в аэропорту Омска.

По информации Омской транспортной прокуратуры, в апреле 2024 года рейс Омск — Сургут был задержан более чем на семь часов. Причиной задержки назвали технические проблемы.

Авиакомпания не уведомила пассажиров, ожидающих вылета, о предоставлении услуг, которые положены в случае задержки, и несвоевременно обеспечила их прохладительными напитками.

В связи с этим авиакомпания была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Генеральный директор «ЮТэйра» получил представление от транспортной прокуратуры.

Прокуратура