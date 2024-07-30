Челябинцам разрешили брать больше денег с кредитных карт

Из регионов Уральского федерального округа Челябинскую область обошли по среднему размеру лимита кредитных карт Свердловская область (101 тыс. рублей), Тюменская область (104,6 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (125,7 тыс. рублей). В целом по России средний размер лимита составил в июне 106,1 тыс. рублей, увеличившись с мая на 3,9%. При этом эксперты отмечают, что увеличение данного показателя происходит одновременно со снижением количества выданных кредитных карт. Скорее всего, все это реакция на действия регулятора по охлаждению кредитного рынка страны.