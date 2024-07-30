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Станция новосибирского метрополитена «Спортивная» снова проходит экспертизу

Станцию «Спортивная» в Новосибирске хотели ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

Однако объект капитального строительства до сих пор находится на государственной экспертизе.

«Главгосэкспертиза России» сообщила изданию Сибкрай.ru, что процедуры проверки еще не окончены. Подробности проводимых мероприятий в рамках экспертизы также не разглашаются ввиду конфиденциальности информации.

26 апреля мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предпочел не называть дату введения станции метро в эксплуатацию. Кроме того, администрация города сообщила о намерении расторгнут контракт с подрядчиком ООО’Спецтрансстрой".

Напомним, что строительство станции метро «Спортивная» началось в 2019 году. Первый срок введения в эксплуатацию, который был озвучен — 2022 год, с тех пор сроки неоднократно переносились, а процентное соотношение готовности объекта снижалось.

Ранее МК в Новосибирске писал, что мэрия Новосибирска планирует расторгнуть контракт с подрядчиком по строительству станции «Спортивная».

метро