Станция новосибирского метрополитена «Спортивная» снова проходит экспертизу

Однако объект капитального строительства до сих пор находится на государственной экспертизе.
«Главгосэкспертиза России» сообщила изданию Сибкрай.ru, что процедуры проверки еще не окончены. Подробности проводимых мероприятий в рамках экспертизы также не разглашаются ввиду конфиденциальности информации.
26 апреля мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предпочел не называть дату введения станции метро в эксплуатацию. Кроме того, администрация города сообщила о намерении расторгнут контракт с подрядчиком ООО’Спецтрансстрой".
Напомним, что строительство станции метро «Спортивная» началось в 2019 году. Первый срок введения в эксплуатацию, который был озвучен — 2022 год, с тех пор сроки неоднократно переносились, а процентное соотношение готовности объекта снижалось.
Ранее МК в Новосибирске писал, что мэрия Новосибирска планирует расторгнуть контракт с подрядчиком по строительству станции «Спортивная».