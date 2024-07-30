Хабаровску прибавят площади за счёт нового квартала у реки Амур

Мэрия Хабаровска представила концепцию развития прибрежной территории на период с 2024 по 2034 год. Это является частью мастер-плана хабаровской агломерации, которая включает в себя строительство ряда объектов. Первый этап, рассчитанный на четыре года, подразумевает преобразование городского пространства от «Броско Молла» до улицы Ремесленной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».