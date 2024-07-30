Хабаровску прибавят площади за счёт нового квартала у реки Амур

Мэрия Хабаровска представила концепцию развития прибрежной территории на период с 2024 по 2034 год. Это является частью мастер-плана хабаровской агломерации, которая включает в себя строительство ряда объектов. Первый этап, рассчитанный на четыре года, подразумевает преобразование городского пространства от «Броско Молла» до улицы Ремесленной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Начиная с этого года в районе затона РЭБ флота механизаторы приступят к отсыпке берега, и «отвоюют» у Амура площадь 13 гектаров. На это потратят 3 млрд, а сами работы планируется завершить в октябре 2025 года.
В ходе реализации десятилетнего плана развития прибрежной территории появятся две школы, два детских сада, поликлиника, спортивный комплекс, музей Амура, парковая зона и многоквартирные дома различной этажности. Также в этом районе снесут ветхое и аварийное жилье с расселением 280 квартир.
Напомним, с развитием прибрежной территории и ее отсыпкой, планируется, что ремонтно-эксплуатационная база вместе с речным флотом переедет на базу КАФ в северной части Хабаровска.