«Омскоблавтотранс» с 1 августа массово запускает автобусные рейсы в районы

№ 128 «Омск (автовокзал) — Лузино». Из Омска будет отправляться в 5:30; 6:30; 7:30; 8:30; 10:30; 12:45; 14:45; 15:30; 17:00; 18;30.
Время отправления из Лузино: 6:30; 8:30; 9:30; 11:30; 13:45; 15:45; 16:30; 18:00. Время в пути составит 55 минут. Стоимость проезда: 74 рубля.
Маршрут № 316 «Омск — Марьяновка» будет отправляться из Омска в 10:30; из Марьяновки — в 13:30. Время в пути составит полтора часа, стоимость проезда — 108 рублей.
Автобус № 1010 «Омск — Павлоградка» станут отправляться из Омска в 8:50; из Павлоградки — в 11:50. Время в пути составит полтора часа, стоимость проезда — 200 рублей.
Автобус № 1301 «Исилькуль — Омск» из Омска поедет в 10:30; из Исилькуля — в 15:30. В пути пассажиры проведут почти три часа. Стоимость билета — 290 рублей.
Маршрут № 1320 «Омск — Шербакуль» из Омска станет отправляться в 10:30; из Шербакуля — в 18:30. Дорога займет 2 часа 30 минут. Стоимость билета — 192 рубля.
Как уточняется, все указанные маршруты будут обслуживаться автобусами марки «ГАЗель Нэкст».