«Омскоблавтотранс» с 1 августа массово запускает автобусные рейсы в районы

«Омскоблавтотранс» сообщил во вторник, 30 июля 2024 года, о начале обслуживания ряда маршрутов регулярных перевозок. Как отмечается в объявлении, с 1 августа с Омского автовокзала будут курсировать автобусы «Омскоблавтотранса» по маршрутам: