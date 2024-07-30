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В Приморье прокуратура заинтересовалась покупкой внедорожника для администрации за 2 млн

Муниципальный контракт расторгнут, деньги по сделке возвращены.

Источник: PrimaMedia.ru

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при приобретении автомобиля для нужд администрации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Установлено, что в период с января по апрель 2023 года был приобретён автомобиль для администрации Тавричанского сельского поселения Надеждинского района. При этом в техническое задание аукциона были намеренно включены параметры, соответствующие конкретной модели автомобиля, что ограничивало доступ других участников к торгам и завышало стоимость транспортного средства.

В результате неправомерных действий физическое лицо приобрело внедорожник Ford Explorer повышенной комфортности стоимостью свыше 2 миллионов рублей.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее Надеждинский районный суд удовлетворил иск прокурора и расторг муниципальный контракт, вернув сторонам все средства по сделке.

Прокуратура