В Приморье прокуратура заинтересовалась покупкой внедорожника для администрации за 2 млн

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при приобретении автомобиля для нужд администрации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Установлено, что в период с января по апрель 2023 года был приобретён автомобиль для администрации Тавричанского сельского поселения Надеждинского района. При этом в техническое задание аукциона были намеренно включены параметры, соответствующие конкретной модели автомобиля, что ограничивало доступ других участников к торгам и завышало стоимость транспортного средства.
В результате неправомерных действий физическое лицо приобрело внедорожник Ford Explorer повышенной комфортности стоимостью свыше 2 миллионов рублей.
Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.
Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
Ранее Надеждинский районный суд удовлетворил иск прокурора и расторг муниципальный контракт, вернув сторонам все средства по сделке.