В Приморье прокуратура заинтересовалась покупкой внедорожника для администрации за 2 млн

Установлено, что в период с января по апрель 2023 года был приобретён автомобиль для администрации Тавричанского сельского поселения Надеждинского района. При этом в техническое задание аукциона были намеренно включены параметры, соответствующие конкретной модели автомобиля, что ограничивало доступ других участников к торгам и завышало стоимость транспортного средства.