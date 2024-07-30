Новосибирцам рассказали, почему подорожало сливочное масло

Сибирякам объяснили, почему произошел резкий рост цен.
Цена сливочного масла, как и любого молочного продукта, разнилась в зависимости от производителя, состава и других факторов. Однако в июле произошло ощутимое для жителей повышение стоимости в магазинах.
Жительница Октябрьского района Маргарита Смирнова рассказала журналистам издания BFM-Новосибирск, что «теперь почти не осталось масла, которое стоит меньше 200 рублей за пачку весом 180 граммов».
Председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко назвал несколько причин роста цен:
— дефицит жиров на отечественном рынке; до введения санкций в России на производстве использовали импортированный продукт, теперь поставка возможно только из Беларуси и это не может полностью покрыть дефицит;
— истечение сроков действия контрактов с сетями; в таких контрактах прописываются моменты, связанные с ценой товара, поэтому произошел резкий скачок; лишь те компании, с которыми контракт продолжает действовать вынуждены поставлять товар по цене ниже оптовой.
Согласно официальной статистике, на 22 июля средняя цена сливочного масла составляет 960 ₽/кг. Это на 93 рубля дороже, чем 1 января 2024 года.