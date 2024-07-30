В Перми откроют новое производство пищевой упаковки из переработанного ПЭТ

В Перми появится вторая линия производства упаковки для пищевой промышленности из вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) глубокой переработки. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
Предприятие будет оснащено новым технологическим оборудованием, которое позволит увеличить действующие производственные мощности и расширить текущий ассортимент продукции. В организации появится 81 новое рабочее место, из них 21 — высокопроизводительное. Общий бюджет проекта составляет 1 миллиард 600 тысяч рублей.
Кроме того, новый проект имеет экологическую направленность. Он нацелен на сбережение природных ресурсов и защиту окружающей среды.
ООО «Упакс-Юнити» занимается производством одноразовой посуды и упаковки из полипропилена и полиэтилентерефталата. На сегодняшний день является самым крупным данной продукции в Уральском регионе и входит в пятерку крупнейших в России. На предприятии трудятся более 460 человек.