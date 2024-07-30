В Перми откроют новое производство пищевой упаковки из переработанного ПЭТ

ООО «Упакс-Юнити» занимается производством одноразовой посуды и упаковки из полипропилена и полиэтилентерефталата. На сегодняшний день является самым крупным данной продукции в Уральском регионе и входит в пятерку крупнейших в России. На предприятии трудятся более 460 человек.