Бюджет Перми пополнился на 1,8 млрд рублей за счет земельных платежей

В Перми за первое полугодие 2024 года в бюджет города от использования земельных участков поступило 1 миллиард 800 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель был меньше на 336,3 миллионов рублей. Со ссылкой на департамент земельных отношений сообщили в администрации города.
«Источниками поступлений являются платежи по земельному налогу, аренде участков, продажи участков в собственность, использованию сервитутов, а также средства, полученные в результате проведения открытых аукционов по передаче земли в аренду и собственность» — уточнили в мэрии.
Кроме того, сокращение заложенности прошлых лет за аренду земельных участков так же способствовало пополнению городской казны.