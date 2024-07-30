Бюджет Перми пополнился на 1,8 млрд рублей за счет земельных платежей

В Перми за первое полугодие 2024 года в бюджет города от использования земельных участков поступило 1 миллиард 800 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель был меньше на 336,3 миллионов рублей. Со ссылкой на департамент земельных отношений сообщили в администрации города.