Какие дороги отремонтируют на севере Омской области

В общей сложности предстоит отремонтировать порядка 100 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также 14 водопропускных труб в Усть-Ишимском, Знаменском и Тевризском районах.
Как отметили во вторник, 30 июля 2024 года, в пресс-службе облправительства, силами ДРСУ ежедневно ведется мониторинг ситуации, по мере необходимости восстанавливаются сигнальные столбики, проводится грейдирование дорог с щебеночным и грунтовым покрытием.
В итоговый перечень для ремонта вошли участки дорог: Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области, Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим, Усть-Ишим — Малая Бича, Знаменское — Качуково, Усть-Ишим — Фокино, Усть-Ишим — Вятка, Тевриз-Александровка, Нагорно-Аевск — Бородинка, Тевриз — Кузнецово, Тузаклы-Усть-Шиш — Новоягодное, а также ряд улиц в селе Усть-Ишим.
На все работы выделено 126 миллионов рублей.