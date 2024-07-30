Какие дороги отремонтируют на севере Омской области

Как отметили во вторник, 30 июля 2024 года, в пресс-службе облправительства, силами ДРСУ ежедневно ведется мониторинг ситуации, по мере необходимости восстанавливаются сигнальные столбики, проводится грейдирование дорог с щебеночным и грунтовым покрытием.