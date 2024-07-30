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Вице-премьер Хуснуллин похвалил строительство путинской трассы в Свердловской области

Работы по строительству участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области идут в хорошем темпе. На это в своем telegram-канале обратил внимание заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Могу сказать, что “Автодор” набрал хороший темп. Например, готовность третьего участка в Свердловской области — 70%», — отметил вице-премьер.

Как писал ЕАН, высокоскоростную трассу Москва — Казань — Екатеринбург планируется продлить до Тюмени в 2025 году. Эксперты ранее указали, что после строительства трассы Москва — Казань — Екатеринбург добраться с Урала до столицы можно будет за один день. Ожидается, что супертрасса позволит увеличить показатели внутреннего туризма. Также проект спровоцирует повышенный интерес к Уралу и Сибири со стороны иностранных путешественников.