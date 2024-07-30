Вице-премьер Хуснуллин похвалил строительство путинской трассы в Свердловской области

Как писал ЕАН, высокоскоростную трассу Москва — Казань — Екатеринбург планируется продлить до Тюмени в 2025 году. Эксперты ранее указали, что после строительства трассы Москва — Казань — Екатеринбург добраться с Урала до столицы можно будет за один день. Ожидается, что супертрасса позволит увеличить показатели внутреннего туризма. Также проект спровоцирует повышенный интерес к Уралу и Сибири со стороны иностранных путешественников.