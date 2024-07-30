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Омичей предупредили о продукте, который нельзя покупать

В омском Управлении Роспотребнадзора со ссылкой на коллег из Астраханской области предупредили, что на потребительском рынке была выявлена подделка — фальсифицированная икорная продукция «Икра щуки пастеризованная “Новинка”.

«Согласно информации на потребительской упаковке изготовителем продукции является ИП Козлов В. В. по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Советская, д .49 .Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области установлено, что по указанному адресу производства не существует, согласно сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей производитель на территории Астраханской области не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя», — указано в официальном сообщении.

В региональном управлении добавили, что вышеназванную щучью икру производит «предприятие-призрак», то есть неизвестные лица в неизвестных условиях выпускают фальсификат.

Специалисты обратились к омичам, отметив, что продажа данной продукции незаконна: при обнаружении ее на прилавках нужно не покупать ее, а сообщить о ее продаже в Управление Роспотребнадзора по Омской области.