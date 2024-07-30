В Екатеринбурге банный комплекс закрылся почти на месяц

В Екатеринбурге бани «Космос», расположенные в здании одноименного киноконцертного театра, будут закрыты в течение четырех недель. В заведении пройдет ремонт.
— Друзья, с 29 июля по 26 августа мы закрываемся на ремонт. До скорых встреч, — говорится в сообществе бань в соцсети «ВКонтакте».
Также в официальном сообществе говорится, что в период ремонта планируется починить хаммам и генератор снега — оборудование сломалось, и его предстоит отремонтировать и обновить. В остальном работы имеют профилактический характер.
С открытия бань в КТТ не прошло и года. При этом в декабре 2023 года там уже был пожар.