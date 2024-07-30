Свердловские власти нашли миллионы на новый зал филармонии в Екатеринбурге

Средства возьмут из суммы, которую минфину удалось сэкономить в течение первой половины 2024 года. Всего областной бюджет получит дополнительно 34 млрд рублей. Из них почти 1,6 млрд достанутся министерству строительства, в том числе и на возведение нового зала филармонии.
Новый зал государственной филармонии в Екатеринбурге должен был появиться еще к 2023 году. Однако из-за пандемии, санкций и прочих преград начало работ неоднократно откладывали. Британское бюро Zaha Hadid Architects разработало проект нового зала, но после начала СВО отказалось работать в России.