Свердловские власти нашли миллионы на новый зал филармонии в Екатеринбурге

Средства возьмут из суммы, которую минфину удалось сэкономить в течение первой половины 2024 года. Всего областной бюджет получит дополнительно 34 млрд рублей. Из них почти 1,6 млрд достанутся министерству строительства, в том числе и на возведение нового зала филармонии.