Здание бывшего гипермаркета OBI в Омске снова пытаются продать

В Омске целиком продают здание, в котором до конца прошлого лета располагался строительный гипермаркет OBI. Общая площадь объекта, который располагается за «G-Drive Ареной», составляет около 17,5 тыс. кв. м. Здание хотят продать за 1,2 млрд рублей.
Это не первая попытка собственника избавиться от объекта. Прошлым летом, когда в здании ещё находился OBI, но уже было известно, что гипермаркет закрывается, казанская компания Perfect Red пыталась продать строение. Тогда его стоимость была примерно такой же. Здание продавалось также целиком, но его так никто и не купил.
Сейчас же там арендует площади сеть магазинов цифровой и компьютерной техники DNS, которая открыла там свой магазин-склад. В свежем объявлении о продаже подчёркивается, что ТЦ сдан в аренду. Отметим, что объект продают вместе с парковкой на 615 машино-мест.