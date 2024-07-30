Здание бывшего гипермаркета OBI в Омске снова пытаются продать

Это не первая попытка собственника избавиться от объекта. Прошлым летом, когда в здании ещё находился OBI, но уже было известно, что гипермаркет закрывается, казанская компания Perfect Red пыталась продать строение. Тогда его стоимость была примерно такой же. Здание продавалось также целиком, но его так никто и не купил.