Переводы денег в Казахстан и из него в июне сократились

Согласно документу, в июне за рубеж отправлено Т73 млрд, на 1,1% меньше, чем в мае 2024 года. По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидируют: Узбекистан — Т29 млрд (доля от общей суммы — 39%), Россия — Т20 млрд (27%), Турция — Т11 млрд (доля — 15%).