Переводы денег в Казахстан и из него в июне сократились

«Объем переводов денег в Казахстан и из него в июне сократились на 6,2% и 1,1%, соответственно», — следует из отчета регулятора во вторник..
Согласно документу, в июне за рубеж отправлено Т73 млрд, на 1,1% меньше, чем в мае 2024 года. По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидируют: Узбекистан — Т29 млрд (доля от общей суммы — 39%), Россия — Т20 млрд (27%), Турция — Т11 млрд (доля — 15%).
Переводы из-за рубежа сократились на 6%, до Т19,3 млрд. По объему Казахстаном полученных денег из-за рубежа лидируют: Россия — Т5 млрд (доля от общей суммы — 28%), США — Т3 млрд (доля — 14%), Республика Корея — Т2 млрд (доля — 12%), Узбекистан — Т2 млрд (доля — 10%).