Наладить производство дронов хотят в Казахстане

«Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем. В этой работе следует активно применять цифровые системы реагирования. Надо широко использовать беспилотные летательные аппараты. Благодаря внедренной на территории национального парка “Бурабай” смарт-системы в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт нужно использовать и в других природных парках и резерватах», — заявил Бектенов.