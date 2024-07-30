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В мэрии Новосибирска планируют разрешить жилую застройку на месте ЦУМа

Территорию на Вокзальной магистрали, которая включает ЦУМ, предлагают переделать в зону общественно-деловой застройки, при этом допуская возведение жилых домов.

Данную информацию сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Отмечается, что соответствующее предложение рассмотрели в ходе комиссии по внесению изменений в генеральный план города. В настоящее время властями рассматриваются 2 обязательных условия, при которых оно может быть реализовано.

Первое условие состоит в заключении договора комплексного развития данной территории собственником. Второе условие заключается в том, что собственник будет обязан решить вопрос с недостроенным спортобъектом на территории лицей № 22.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что приют для бездомных животных построят в Новосибирске за 650 млн рублей.

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