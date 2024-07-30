В мэрии Новосибирска планируют разрешить жилую застройку на месте ЦУМа

Данную информацию сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Отмечается, что соответствующее предложение рассмотрели в ходе комиссии по внесению изменений в генеральный план города. В настоящее время властями рассматриваются 2 обязательных условия, при которых оно может быть реализовано.
Первое условие состоит в заключении договора комплексного развития данной территории собственником. Второе условие заключается в том, что собственник будет обязан решить вопрос с недостроенным спортобъектом на территории лицей № 22.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что приют для бездомных животных построят в Новосибирске за 650 млн рублей.