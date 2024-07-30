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Выплату для ветеранов СВО расширили в Свердловской области

Выплату на покупку земли в Свердловской области, предназначенную для участников спецоперации на Украине, смогут получать добровольцы в составе формирований Росгвардии. Такую инициативу поддержали депутаты заксобрания, передает корреспондент ЕАН.

Согласно новым правилам, действие земельной выплаты расширят на военнослужащих, «заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач», возложенных на войска Росгвардии. Ранее на федеральном уровне добровольцев-росгвардейцев уравняли в льготах с добровольцами в составе Минобороны РФ.

Как уточнил глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин, инициативу поддержал губернатор Евгений Куйвашев. В первом и втором чтениях депутаты поддержали изменения единогласно.

Выплаты для ветеранов СВО на покупку земли в Свердловской области появились в конце 2023 года. Военнослужащие могут единовременно получить около 200 тыс. рублей. Сумма определена с учетом средней кадастровой стоимости по региону.

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