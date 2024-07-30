Выплату для ветеранов СВО расширили в Свердловской области

Согласно новым правилам, действие земельной выплаты расширят на военнослужащих, «заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач», возложенных на войска Росгвардии. Ранее на федеральном уровне добровольцев-росгвардейцев уравняли в льготах с добровольцами в составе Минобороны РФ.
Как уточнил глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин, инициативу поддержал губернатор Евгений Куйвашев. В первом и втором чтениях депутаты поддержали изменения единогласно.
Выплаты для ветеранов СВО на покупку земли в Свердловской области появились в конце 2023 года. Военнослужащие могут единовременно получить около 200 тыс. рублей. Сумма определена с учетом средней кадастровой стоимости по региону.