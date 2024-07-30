В Новосибирске из-за коммунальных ремонтов сузили 7 улиц

В четырёх районах Новосибирска временно ограничили движение транспорта из-за коммунальных ремонтов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Первомайском районе по 6 августа по два метра в ширине потеряли улицы Красный Факел и Тельмана в месте их пересечения. Ограничения обусловлены ремонтом водопровода, который выполняет МУП «Горводоканал».
По 9 августа там же на Первомайке в связи с ремонтом электрокабеля на 8 метров сузили парковочный карман вдоль улицы Эйхе возле жилого дома № 13.
В Ленинском районе на тот же срок стала непроезжей улица Дружбы возле дома № 7, а также на участке на пересечении со 2-м переулком Пархоменко.
По 10 августа на 5 метров уже стала проезжая часть улицы Титова в районе жилого дома № 33.
В Центральном районе по 11 августа на 5,5 метра сузили улицу Крылова в районе жилого дома № 12..
В Октябрьском — на тот же срок на метр уже стала улица Толстого возле частного дома № 57.
Эти ограничения связаны с ремонтом теплотрасс, который выполняет ООО «НТСК».
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что автобус № 43 в Новосибирске на месяц изменит схему движения.