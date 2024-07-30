Кубанские аграрии получат гранты более чем на 90 млн рублей

«Мы создаем все условия для развития этого сектора, в том числе при помощи господдержки. Одна из самых востребованных — программа “Агростартап”. Она помогает развиваться начинающим предпринимателям на селе и покрывает до 90% затрат на реализацию проектов», — рассказал Вениамин Кондратьев.