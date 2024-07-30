Кубанские аграрии получат гранты более чем на 90 млн рублей. Глава региона рассказал о реализации в крае программы «Агростартап».
В настоящее время на Кубани насчитывается более 13 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств.
«Мы создаем все условия для развития этого сектора, в том числе при помощи господдержки. Одна из самых востребованных — программа “Агростартап”. Она помогает развиваться начинающим предпринимателям на селе и покрывает до 90% затрат на реализацию проектов», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Так, гранты на сумму около 93 млн рублей уже получили 17 аграриев. Их выделили для проектов по развитию молочного и мясного животноводства, выращиванию ягод, фермы по переработке хмеля, производства раков, улиток, разведения коз и овец.
Размеры гранта составляют от 5 до 8 млн рублей. Сумма зависит от специализации. На эти средства можно запустить перспективные проекты, создать рабочие места, улучшить существующие хозяйства.
Гранты «Агростартапа» доступны на Кубани с 2019 года. Более 370 млн рублей уже получили 99 человек.
Всего в 2024 году на господдержку сельхозпроизводителей по разным программам направят более 11,2 млрд рублей.