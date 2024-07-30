Первые арбузы и дыни появились на московских ярмарках выходного дня

При выборе дыни нужно внимательно осмотреть весь плод. На нем не должно быть повреждений, вмятин и трещин. Покупая арбуз, полезно знать, что хвостик у плода не должен быть пересохшим. В противном случае ягода перезрела, ее мякоть уже рыхлая. Кроме того, спелый арбуз отличается твердой и блестящей коркой, при постукивании по которой раздается звонкий звук. Глухой звук указывает на то, что плод перележал.