В каком областном городе Беларуси самый дешевый квадратный метр жилья

В то же время самые дешевые квадратные метры в I квартале были в Могилевской области — 1884,9 рубля. При этом на первичном рынке самые низкие средние цены зафиксировали на Гродненщине — 1955,2 рубля, а на вторичном — в Могилевской области — 1875,3 рубля.