В каком областном городе Беларуси самый дешевый квадратный метр жилья

На первичном рынке цена была в среднем 3147 рублей в I квартале и 3496,7 в II квартале. На «вторичке» — 2996,9 и 3099,9 рубля соответственно.
К слову, самый дорогой «квадрат» как на первичном, так и на вторичном рынке у «однушек»: 4284,7 и 3530,7 рубля соответственно в I квартале и 4444,5 и 3741,4 рубля в II квартале.
Самый дешевый квадратный метр на первичном рынке у трехкомнатных квартир — 2420 рублей в I квартале и 2530,7 в II квартале. Для вторичного рынка самые низкие цены оказались для квартир от четырех комнат — 2720,5 и 2746,1 рубля соответственно.
Традиционно самые дорогие квадратные метры в Минске: в среднем по рынку — 4308,9 рубля в I квартале и 4384,1 рубля в II квартале. Причем на первичном рынке цены достигли 4738,9 рубля, а на «вторичке» — 4344,4 рубля.
На сколько подорожали квартиры в Минске за II квартал.
В то же время самые дешевые квадратные метры в I квартале были в Могилевской области — 1884,9 рубля. При этом на первичном рынке самые низкие средние цены зафиксировали на Гродненщине — 1955,2 рубля, а на вторичном — в Могилевской области — 1875,3 рубля.
В II квартале ситуация немного изменилась: в среднем по рынку самыми дешевыми квадратные метры оказались в Гомельской области — 1897,7 рубля, где цены оказались минимальными как на «первичке» (1899,5 рубля), так и на вторичном рынке (1897,6 рубля).