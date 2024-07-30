Власти направят 16 млрд на увеличение зарплат свердловских бюджетников

Более 16 миллиардов рублей планируется направить на увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы в Свердловской области. Решение об этом приняли депутаты ЗакСО на очередном заседании, прошедшем 30 июля.
По данным министра финансов Александра Старкова, прогноз по расходам областного бюджета вырастет на 34 миллиарда рублей.
«Доходы бюджета Свердловской области составят 422,1 миллиарда рублей, расходы — 472,4 миллиарда рублей», — уточнил Старков.
Также запланированы дополнительные средства на строительство и реконструкцию школ, соцподдержку многодетных семей, обеспечение жильем детей-сирот, охрану лесов от пожаров и прочее.