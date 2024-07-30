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Свердловские выпускники отказываются идти на заводы, несмотря на высокие зарплаты

Рабочие профессии не интересуют свердловских выпускников девятых классов, несмотря на высокие зарплаты. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Конкурс на бюджет в колледжах региона по рабочим специальностям — сварщик, мастер слесарных работ, оператор металлообрабатывающих станков — близок к минимальному. По мнению исполнительного вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОССП) Татьяны Кансафаровой, молодежь не заинтересована работать на производстве из-за высокой конкуренции на рынке труда и возможности получить более легкий заработок в других сферах.

Популярностью у выпускников школ в колледжах пользуются IT-специальности. Конкурс составляет 26 человек на бюджетное место. Также подростки хотят стать юристами (25 человек на место) и рекламщиками (16 человек на место).

образование
занятость