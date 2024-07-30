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В Янгиюльском районе Ташобласти наметили выпускать электроскутеры

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Китай готов инвестировать 10 миллионов долларов в производство электроскутеров, передает корреспондент Podrobno.uz.

В Янгиюльском районе столичной области планируется организовать производство скутеров совместно с китайской компанией ECOMOTO.

Меморандум об этом подписан на встрече хокима Янгиюльского района Одилжона Атауллаева с инвесторами.

Согласно проекту планируется внесение прямых иностранных инвестиций в размере 10 миллионов долларов и создание 50 рабочих мест.

Ожидается, что по завершению строительства, со второго квартала 2025 года, в Янгиюльском районе будут производиться современные и конкурентоспособные электроскутеры.