В Янгиюльском районе Ташобласти наметили выпускать электроскутеры

В Янгиюльском районе столичной области планируется организовать производство скутеров совместно с китайской компанией ECOMOTO.
Меморандум об этом подписан на встрече хокима Янгиюльского района Одилжона Атауллаева с инвесторами.
Согласно проекту планируется внесение прямых иностранных инвестиций в размере 10 миллионов долларов и создание 50 рабочих мест.
Ожидается, что по завершению строительства, со второго квартала 2025 года, в Янгиюльском районе будут производиться современные и конкурентоспособные электроскутеры.