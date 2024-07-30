В Волгоградской области потребовали не ограничивать работу мигрантов в сельском хозяйстве

Кадровые вопросы сельского хозяйства обсудили на рабочем совещании в Волгоградской областной думе региональные власти, представители агробизнеса, органов внутренних дел и вузов. Говорилось о том, что местных трудовых ресурсов для работы на полях не хватает. По данным областного комитета труда, средний возраст работников в этой отрасли превышает 45−50 лет, а средняя заработная плата составляет 29,7 тыс. руб., что существенно ниже среднемесячной начисленной зарплаты в Волгоградской области — 53,9 тыс. руб.