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В Волгоградской области потребовали не ограничивать работу мигрантов в сельском хозяйстве

Руководители аграрных хозяйств говорят о невозможности быстро восполнить сокращение притока иностранных рабочих местными трудовыми ресурсами. При этом сельхозпроизводители готовы нести ответственность за пребывание мигрантов на территории региона и страны.

Кадровые вопросы сельского хозяйства обсудили на рабочем совещании в Волгоградской областной думе региональные власти, представители агробизнеса, органов внутренних дел и вузов. Говорилось о том, что местных трудовых ресурсов для работы на полях не хватает. По данным областного комитета труда, средний возраст работников в этой отрасли превышает 45−50 лет, а средняя заработная плата составляет 29,7 тыс. руб., что существенно ниже среднемесячной начисленной зарплаты в Волгоградской области — 53,9 тыс. руб.

Кадровый дефицит на сегодняшний день — 2,5 тыс. человек. И, по прогнозам специалистов, до 2030 года он значительно увеличится — до 17,1 тыс. человек.

Поэтому регион ежегодно ходатайствует перед Правительством РФ о том, чтобы не ограничивать количество трудовых мигрантов. При этом, как подчеркнули на совещании, важно соблюдать баланс интересов развития экономики и обеспечения государственной безопасности.

«После трагедии в “Крокусе” поставлены вопросы наведения порядка в этой сфере и установления строгого контроля за соблюдением миграционного законодательства», — подчеркнул председатель комитета облдумы по аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов.

При этом российское законодательство достаточно жестко регламентирует пребывание иностранцев, в том числе трудовых мигрантов. Установлены высокие требования по уровню образования, квалификации и знанию русского языка.

сельское хозяйство