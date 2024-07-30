В Волгоградской области потребовали не ограничивать работу мигрантов в сельском хозяйстве

Кадровые вопросы сельского хозяйства обсудили на рабочем совещании в Волгоградской областной думе региональные власти, представители агробизнеса, органов внутренних дел и вузов. Говорилось о том, что местных трудовых ресурсов для работы на полях не хватает. По данным областного комитета труда, средний возраст работников в этой отрасли превышает 45−50 лет, а средняя заработная плата составляет 29,7 тыс. руб., что существенно ниже среднемесячной начисленной зарплаты в Волгоградской области — 53,9 тыс. руб.
Кадровый дефицит на сегодняшний день — 2,5 тыс. человек. И, по прогнозам специалистов, до 2030 года он значительно увеличится — до 17,1 тыс. человек.
Поэтому регион ежегодно ходатайствует перед Правительством РФ о том, чтобы не ограничивать количество трудовых мигрантов. При этом, как подчеркнули на совещании, важно соблюдать баланс интересов развития экономики и обеспечения государственной безопасности.
«После трагедии в “Крокусе” поставлены вопросы наведения порядка в этой сфере и установления строгого контроля за соблюдением миграционного законодательства», — подчеркнул председатель комитета облдумы по аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов.
При этом российское законодательство достаточно жестко регламентирует пребывание иностранцев, в том числе трудовых мигрантов. Установлены высокие требования по уровню образования, квалификации и знанию русского языка.