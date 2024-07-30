Застройщиков обяжут оставлять места для школ и поликлиник в новых микрорайонах. Об изменениях в региональный закон «Об основах регулирования градостроительной деятельности» рассказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в Telegram.
«Любой застройщик строит жилье с удовольствием — оно приносит прибыль. А вот возводить социальные объекты его приходится уговаривать».
На региональном уровне эта проблема уже решается — изменения приняли на прошлой неделе. По новым правилам, места под соцобъекты должны будут заранее определяться на градостроительных картах — так их не смогут отдать под жилой дом или торговый центр.
Поправки к Градостроительному кодексу РФ в первом чтении приняла и Госдума. Чтобы соцобъекты возводились одновременно с жилыми домами, предполагается ввести нормы, по которым застройщик будет обязан включать школы, поликлиники и детсады в проекты нового строительства.
«Впервые в законодательстве может появиться обязанность застройщика за счет собственных средств или за счет средств бюджета строить объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры», — подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижний Новгород занял 61 место в рейтинге городов России по вводу жилья.