Китай поможет Приморью с решением мусорных проблем

В числе проблемных территорий он назвал Владивосток и Артем. По мнению губернатора, муниципалитеты должны также иметь свою технику по вывозу мусора. Губернатор сообщил, что сейчас с главами провели большую совместную работы, чтобы перейти на новый этап.