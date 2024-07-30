Китай поможет Приморью с решением мусорных проблем

Власти Приморского края планируют разместить заказ на приобретение мусороперегрузочных комплексов в КНР, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом губернатор Олег Кожемяко заявил во время «Прямого разговора» (16+), отвечая на вопросы по поводу сложной ситуации с вывозом мусора в муниципалитетах.
«С нашими китайскими переговорили, что будем размещать заказ у них на перегрузочно-сортировочные комплексы», — проинформировал Кожемяко.
Глава региона прокомментировал мусорную проблему. По его мнению, изначально, когда создавался «Приморский экологический оператор», нужно было на уровне федерального закона прописать «плавный переход, чтобы подготовить перевозчика».
Он признал, что есть сложности с низкими зарплатами в ПЭО, с тарифом, не со всеми коммерческими организациями были заключены договоры.
«Но никто не снимает ответственности с глав муниципалитетов. Сидеть и ждать, когда за тебя кто-то сделает, — такая себе политика», — сказал Олег Кожемяко.
В числе проблемных территорий он назвал Владивосток и Артем. По мнению губернатора, муниципалитеты должны также иметь свою технику по вывозу мусора. Губернатор сообщил, что сейчас с главами провели большую совместную работы, чтобы перейти на новый этап.
«Чтобы были перегрузочные комплексы, полигоны, нужно посмотреть тарифные решения. Главы активно подключаются к решению этих вопросов», — сказал он.