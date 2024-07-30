В Хабаровске начнут производить пластиковые детали

Компания планирует внедрить новую технологию производства, которая позволит выпускать продукцию от сырья до готовых изделий. Благодаря этому предприятие сможет производить пластиковые изделия на заказ, а также выпускать любые формы для литья пластмасс. Сырье, необходимое для производства — пищевой пластик высокого давления, будет закупаться за рубежом, в частности, в Южной Корее. Продукция будет предназначена для собственного производства компании, а также для других предприятий Дальнего Востока и Сибири.