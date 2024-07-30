В Хабаровске начнут производить пластиковые детали

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На инвестиционной площадке «Ракитное» будет запущено производство пластиковых деталей и материалов для детских и спортивных площадок. Завод с проектной мощностью до тысячи изделий в год станет первым на Дальнем Востоке и позволит полностью заменить импортные товары из Китая.
«Мы планируем начать производство пластиковых изделий методом ротоформовки — таких, как скаты, крыши, стенки для городков, скалодромы, сиденья для качелей и многое другое. Подобного оборудования на Дальнем Востоке нет, ближайшие аналоги находятся только на западе страны. Ранее мы и наши коллеги заказывали подобные товары из Китая. Установка этого оборудования поможет завершить процесс импортозамещения, начатый в 2018 году», — рассказал директор компании Максим Москвитин.
Компания планирует внедрить новую технологию производства, которая позволит выпускать продукцию от сырья до готовых изделий. Благодаря этому предприятие сможет производить пластиковые изделия на заказ, а также выпускать любые формы для литья пластмасс. Сырье, необходимое для производства — пищевой пластик высокого давления, будет закупаться за рубежом, в частности, в Южной Корее. Продукция будет предназначена для собственного производства компании, а также для других предприятий Дальнего Востока и Сибири.
На данный момент компания уже построила ротоформовочный цех, и следующим шагом будет приобретение необходимого оборудования. Запуск производства запланирован на второй квартал следующего года.